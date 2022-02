Fußball

Wie der BC Aichach die Integration von Migranten meistert

Blendar Krasniqi, Alket Nrecaj, Can Raschid, Hüseyin Köprücü, Hasan Dal, Tanay Boysane, Eren Akin oder Milan Gajic sind unverzichtbare Spieler der ersten Mannschaft des BC Aichach.

Plus Beim BC Aichach spielen in allen Fußballteams mindestens zehn Prozent Migranten. Warum der Verein Integration als Pflichtaufgabe sieht und wie er sie meistert.

Von Brigitte Glas

Eren Akin, Alket Nrecaj, Can Raschid, Hüseyin Köprücü, Hasan Dal, Tanay Boysane, Blendar Krasniqi und Milan Gajic spielen Fußball, und das garantiert nicht schlecht. Dass die Jungs keine alteingesessenen Aichacher sind, ist unschwer an ihren Namen zu erkennen. Zumindest beim BC Aichach macht das niemandem etwas aus. Im Gegenteil, sie sind unverzichtbarer Teil der ersten Mannschaft, die in der Kreisliga Schwaben Ost seit Jahren vordere Plätze belegt.

