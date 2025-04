Fußgängerin bei Unfall verletzt: Autofahrer flüchtet

Eine Fußgängerin hat am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Aichach Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, beging der beteiligte Autofahrer Unfallflucht.

Die Frau passierte am Donnerstag gegen 16 Uhr die Kreuzung von Steubstraße und Koppoldstraße in nördlicher Richtung, als ein bislang unbekannter Autofahrer von der Steubstraße nach links in die Koppoldstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er laut Polizei die Fußgängerin. Die Frau konnte durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern, verletzte sich dabei aber.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Autofahrer entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.