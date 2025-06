Aichacher Stadtgarten wird bei „Future Fair“ zur Spiel- und Ausstellungswiese

Der Aichacher Stadtgarten wird am Sonntag, 29. Juni, bei der „Future Fair“, dem „Ja-Markt für Zukunft“ zur Fest-, Spiel- und Ausstellungswiese. Das Motto der Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr lautet „Jetzt erst recht!“ Angesprochen sind laut einer Mitteilung der Organisatoren alle Altersgruppen, Umwelt-Begeisterte, Mobilitäts-Kreative, Demokratie-Fans, Engagierte und Interessierte. Mit Pop-Up-Biergarten sowie 40 Ständen, Ausstellern und Akteuren feiert die „Future Fair“ heuer zum zweiten Mal, was im Wittelsbacher Land gut läuft – mit zukunftsweisenden Projekten, kreativen Ideen, Essen, Musik und dem Miteinander vieler Leute.

Kathrin Schäfer und Ernst Haile, Mitinitiatoren des Forums Zukunft und der „Future Fair“, eröffnen den „Ja-Markt für Zukunft“ am Sonntag um 10 Uhr. Um 13.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Klaus Habermann mit der stellvertretenden Landrätin Katrin Müllegger-Steiger die Aussteller. Mit den Besuchern gibt es einen Rundgang über das Festgelände. Ab 14.30 Uhr hält Dr. Norbert Stamm, Leiter des Nachhaltigkeitsbüros Augsburg, einen Impulsvortrag mit dem Titel „Gemeinsam sind wir stark!“.

Bei der „Future Fair“ in Aichach gibt

Bereits ab 11 Uhr gibt es den ganzen Tag lang Vorträge und ein umfangreiches Mitmachprogramm an den Ständen. In der großen Jurte finden Dialoge und Workshops zum Themenfeld Demokratie sowie zwei Yoga-Sessionen für Erwachsene und Familien statt. Ab 11.30 Uhr ist auf der Offenen Bühne Musik von verschiedenen „mutigen“ Bands und Interpretinnen zu hören. Ab 14 Uhr tritt hier David Keck mit Gitarre und Gesang auf. Die Augsburger „Omas for future“ präsentieren ab 15.45 Uhr auf der Bühne ihre Gesangs-Performance „The Watersong“.

Der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz eröffnen um 10 Uhr das Rätselspiel „Pizza der Vielfalt“, bei dem es Preisgutscheine zu gewinnen gibt. Die Preisziehung findet um 16 Uhr statt. Außerdem sind bei der ganzen Veranstaltung viele Informationen zu Umweltschutz Themen zu sehen.

Bereits zwei Tage vorher – am Freitag, 27. Juni – zeigen die Veranstalter ab 10.30 Uhr im Cineplex-Kino in Aichach den Dokumentarfilm „Purpose“. Darin geht es um Sinn und Zweck der Wirtschaft. Dazu sind höhere Klassen der Schulen im Landkreis eingeladen. Aber auch andere Interessierte sind willkommen. Via Kinoleinwand schaltet sich nach dem Film die Wirtschaftswissenschaftlerin Sarina Spiegel online zum Filmgespräch dazu. (AZ)