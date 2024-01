B300: Nach einer Panne kommt es zum Auffahrunfall

Eine 21-Jährige muss ihr Auto auf der B300 bei Gallenbach wegen einer Panne am Straßenrand parken. Das Bremsmanöver einer 20-jährigen Autofahrerin führt zum Unfall

Wegen einer Autopanne ist es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall auf der B300 bei Gallenbach ( Aichach) gekommen. Dabei gab es zwei Verletzte.

Laut Polizei war eine 21-Jährige von Aichach in Richtung Dasing unterwegs. Aufgrund einer Panne musste sie auf Höhe Gallenbach am rechten Fahrbahnrand anhalten. Trotz eines aufgestellten Warndreiecks nahm eine 20-jährige Audi-Fahrerin das leicht in die Straße ragende Pannenfahrzeug erst spät wahr. Sie bremste deshalb stark ab. Das erkannte ein nachfolgender 61-jähriger BMW-Fahrer zu spät. Er versuchte zwar noch nach links auszuweichen, sein Wagen kollidierte aber mit dem linken Heck des Audi.

Durch den Aufprall schleuderte der BMW nach rechts und kam erst im Grünstreifen zum Stehen. Die Audi-Fahrerin und die 60-jährige Beifahrerin im BMW erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Aichach vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (AZ)