Gallenbacher wallfahren zum Heiligen Berg

Das einstige Gelöbnis der Väter, zum gotischen Gnadenbild der Gottesmutter nach Andechs zu pilgern, um für erlangte Hilfe zu danken, wird von den Gallenbacher Nachfahren gehalten. Seit Jahrhunderten pilgern die Gallenbacher zu verschiedenen Gnadenorten, um für erlange Hilfe von oben zu danken. Kürzlich machte sich eine Gruppe unter Leitung von Michael Rieder am frühen Abend auf den Weg, um in den Nachtstunden nach Andechs zu pilgern. Am Sonntagvormittag feierten sie in der Wallfahrtskiche, die der Heilgen Elisabeth und dem Heiligen Nikolaus geweiht ist, einen Wallfahrergottesdienst, um dem Herrgott zu danken.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!