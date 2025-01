Sternsinger in Gallenbach unterwegs

Pfarrer Michael Schönberger entsandte die Sternsinger am 5. Januar im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst und beauftragte sie, den Segen in alle Häuser zu tragen. So machten sich die Kinder und Jugendlichen, dem Regen und Schnee trotzend, auf den Weg durch Gallenbach und die pfarreilich zugehörigen Orte Neul und Ippertshausen, um für das Kindermissionswerk Spenden zu sammeln. Dieses Geld wird vor allem für die Stärkung der Kinderrechte in aller Welt eingesetzt, denn das Motto lautet in diesem Jahr: „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“. Die Sternsinger Kilian Ertl, Pia Held, Stefan Brandmair, Jonas Daferner, Rebecca Winterle, Lena Daferner, Lea Burkhard, Vincent Ertl, Benedikt Ertl, Lorenz Winterle und Paula Well wurden von den Gallenbachern mit großzügigen Spenden für ihr Engagement belohnt.

