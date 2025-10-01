Ganztagsbetreuung: Markt Aindling sucht neuen Träger

Bei der Schulkindbetreuung wird es in Aindling eine Änderung geben. Grundschulkinder werden aktuell im Hort betreut, den die katholische Kirchenstiftung St. Martin betreibt. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter, der im September 2026 in Kraft tritt, führt jetzt zu einem Trägerwechsel.

Der Grund: Laut Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling stellt der Rechtsanspruch Gemeinden auch deshalb vor große Herausforderungen, weil dann mit einem deutlichen Zuwachs an notwendigen Betreuungsplätzen gerechnet werden muss. So rechnet der Markt Aindling damit, dass langfristig etwa 75 Prozent der Grundschulkinder einen Betreuungsplatz in den Nachmittagsstunden in Anspruch nehmen werden. Nach den vorliegenden Schülerprognosen entspricht dies einem langfristigen Bedarf von etwa 110 Betreuungsplätzen. Der bestehende Hort hat nur Platz für 50 Mädchen und Buben

Aindling hat einen Betreuungsbedarf von 110 Kindern

Deshalb hat die Gemeinde schon im vergangenen Jahr bei der Kirchenstiftung angefragt, ob diese künftig den Hort als Mittagsbetreuung mit 110 Plätzen betreiben möchte. Der Mitteilung zufolge signalisierte die Kirchenstiftung schnell, dass sie bei dieser Größenordnung nicht infrage kommt. Um die Ganztagsbetreuung sicherstellen zu können, fragte der Markt bei der Johanniter-Unfall-Hilfe an. Mit Erfolg.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause befürwortete der Marktgemeinderat die notwendige Vereinbarung mit den Johannitern. Ende September unterzeichneten beide Seiten den Vertrag. Damit ist besiegelt, dass die Johanniter die Mittagsbetreuung ab 1. September 2026 übernehmen werden. Bis dahin bedarf es allerdings noch einiger Abstimmungen zwischen dem neuen Träger, der Gemeinde und der Schulleitung. Dabei geht es um Konzeption, Raumbedarf oder die Höhe der Elternbeiträge.

Das Kinderhaus Aindling bleibt bei der Kirchenstiftung

Rechtzeitig vor dem Anmeldeverfahren, voraussichtlich im ersten Quartal 2026, wird die Johanniter-Unfall-Hilfe interessierte Eltern über diese Dinge informieren, teilt die Gemeinde mit. Mit den Johannitern an der Hand sieht sie sich demnach bestens für die Zukunft aufgestellt. Die Kooperation funktioniert bereits bei der Kindertagesstätte „Wichtelhütte“ in Aindling. Seit diesem Schuljahr betreiben die Johanniter auch die Mittagsbetreuung in Todtenweis.

Trotzdem bedauert der Markt das Ende der Zusammenarbeit mit der Kirchenstiftung. Der sehr gute Ruf der Einrichtung sei allein auf die professionelle und herzliche Arbeit des Betreuungspersonals und der im Hintergrund agierenden Verwaltung zurückzuführen. Die Gemeinde dankte dafür dem gesamten Team. Das Kinderhaus St. Martin bleibt unverändert in der Hand der Kirchenstiftung. (AZ)