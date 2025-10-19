800 Liter Apfelsaft für die Pöttmeser Kindergärten

Unter dem Motto „Von der Wiese ins Glas – für unsere Kinder“ sammelte der Gartenbauverein Sonnenblume aus Gundelsdorf (Markt Pöttmes) Äpfel aus Privatgärten und von den umliegenden Obststreuwiesen. Zahlreiche Helferinnen und Helfer beteiligten sich an der Aktion, bei der fast 1300 Kilogramm Äpfel kamen zusammen. In der Mosterei in Thierhaupten wurden daraus 800 Liter Apfelsaft abgefüllt, die an alle Kindergärten im Gemeindebereich verteilt wurden: (von links) Andrea Lichtenstern, Kindergarten Kleine Eule, Sabine Ruisinger, Hubert Hell, beide Gartenbauverein Gundelsdorf, Hannah Pilz, Kindergarten Kleine Eule und die Kindergartenkinder.

