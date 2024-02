Die Wandelbar schließt: Am 23. März ist letztmals geöffnet

Plus Die Gastro-Szene in Aichach verliert ein beliebtes Lokal. Ralf Reh schließt seine Wandelbar vor dem Oberen Tor. Dafür nennt er einen Grund.

Ralf Reh macht Schluss. Der 58-jährige Aichacher schließt sein Lokal Wandelbar vor dem Oberen Tor. Am 23. März ist die Café-Bar, die es fast zwölf Jahre gab, letztmals geöffnet. Für Reh endet damit auch ein ganz persönliches Kapitel seines Lebens.

Am Telefon bestätigt Ralf Reh ohne Umschweife die Gerüchteküche um die Wandelbar: "Stimmt." Die Zeit der Wandelbar ist bald vorbei. Nur noch knapp eineinhalb Monate ist das großzügige Lokal mit der im Sommer stets gut besuchten Außengastronomie geöffnet. Die Schließung ist keine spontane Entscheidung. Schon seit der Corona-Zeit denkt Ralf Reh darüber nach.