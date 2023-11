Die Steine von Norbert Schessl arbeiten sogar im Call-Center

Von Evelin Grauer - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Bildhauer Norbert Schessl aus dem Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen hat kürzlich den Aichacher Kunstpreis gewonnen. Warum ihn das selbst wundert und welche neuen Pläne er hat.

Liegt versteckt auf Höhe der Kirche im Aindlinger Ortsteil Arnhofen etwa ein vergessenes Gräberfeld? Nicht auszuschließen, denn am Rande einer Wiese gegenüber eines verfallenden Bauernhauses ragen Steinformationen aus dem Boden. In manche der rund 40 Steine sind Wörter eingraviert. Einige der Steine sind schon so stark von Gräsern überwachsen, dass sie hier schon ewig zu liegen scheinen. Und doch gibt es dieses ungewöhnliche Steine-Treffen erst seit drei Jahren. Es ist kein Friedhof, sondern ein Kunstwerk von Norbert Schessl. Er nennt es "Call-Center".

Eigentlich, so erzählt der 58-Jährige, verbinden viele Menschen mit einem "Call-Center" eher etwas Negatives. Man rufe dort nicht gerne an und werde auch nicht gerne von dort angerufen. Dennoch gebe es immer die leise Hoffnung, dass einem dort doch geholfen werden kann und dass auch Gutes von diesem Ort ausgehen kann. Wer Schessls "Call-Center" in Arnhofen besucht, kann mit den Steinen in Kontakt treten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .