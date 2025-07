Der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltungen von Gebenhofen und Anwalting laden zur Verabschiedung von Pater Thomas ein. Nach dem Vorabendgottesdienst am Samstag, 26. Juli, gibt es in Gebenhofen im Hof von Josef Mägele und in der Pfarrer-Wiedemann-Straße einen kleinen Umtrunk und die Gelegenheit zur persönlichen Begegnung mit Pater Thomas. (chsm)

