Gebenhofen

vor 35 Min.

Die Alte Schule Gebenhofen bekommt endlich neue Fenster

Plus Seit Jahren gibt es in Affing Auseinandersetzungen wegen der Alten Schule Gebenhofen. Jetzt läuft eine Teilsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes.

Von Carmen Jung

Jetzt ist es so weit: Die Alte Schule in Gebenhofen erhält neue Fenster. Die Arbeiten starteten in diesen Tagen. Ein Teil der Fenster wird saniert, ein weiterer Teil muss komplett ausgetauscht werden. Gemeinderäte aus Gebenhofen und Anwalting hatten sich im Gemeinderat immer wieder dafür eingesetzt, dass das Gebäude in der Ortsmitte saniert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen