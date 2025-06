Feuerwehr hält Versammlung ab

Eine außerordentliche Hauptversammlung findet am Montag, 30. Juni, bei der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Sportgaststätte. Auf der Tagesordnung steht die Wahl von zwei neuen Vorsitzenden. Bei der Jahreshauptversammlung hatten sich zunächst keine Nachfolger für Wolfgang Neukäufer und seinen Stellvertreter Ulrich Mägele gefunden. Beide hatten damals angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. An der Wahl beteiligen können sich alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder. (AZ)

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis