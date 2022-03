Gemüse und Pflanzen in einem neuen Hofladen in Gebenhofen

Plus Affinger Bauausschuss genehmigt zwei Nutzungsänderungen: Hofladen statt Garage und Lagerfläche statt Schweinstall in Aulzhausen.

Im Affinger Ortsteil Gebenhofen soll ein Hofladen entstehen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat der Umnutzung einer bestehenden Garage in einem Untergeschoss in der Affinger Straße einhellig zugestimmt.