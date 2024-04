Warten aufs neue Auto: Feuerwehr Gebenhofen macht Frust Luft

Plus Erst verzichtet die Feuerwehr Gebenhofen auf den neuen Mannschaftstransporter. Dann zieht sich die Bestellung hin. Die Jahreshauptversammlung wird zum Ventil.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen ( Affing) hat sich einiger Frust angestaut. Der brach sich jüngst in der Jahreshauptversammlung Bahn. Der Verein fühlt sich offenbar zu wenig von der Gemeindeverwaltung unterstützt. Das machte Vorsitzender Wolfgang Neukäufer deutlich. Konkret geht es um den geplanten Kauf eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für Feuerwehr.

Den neuen Transporter könnte die Feuerwehr eigentlich schon haben. 2022 war die Beschaffung für Gebenhofen geplant. Weil mehrere Vereine neue Fahrzeuge benötigten und die Gemeinde nicht alle auf einmal finanzieren konnte, stimmten sich die Feuerwehren untereinander ab, wer wann zum Zug kommen sollte. Weil die Haunswieser Wehr ein neues Fahrzeug nötiger hatte, verzichteten die Gebenhofener zunächst. 2023 erhielten die Anwaltinger ihren Transporter. Auch für Gebenhofen waren 65.000 Euro im Haushalt eingeplant. Doch der Kauf fand nicht statt.