Aichacher Stadtrat gedenkt der verstorbenen Johanna Held

Eine brennende Kerze und ein Foto standen an ihrem angestammten Platz im Sitzungssaal: Der Aichacher Stadtrat gedachte zu Beginn seiner Sitzung am Donnerstagabend Johanna Held. Bürgermeister Klaus Habermann würdigte die Verdienste der langjährigen, aktiven CSU-Stadträtin, die Anfang Oktober überraschend gestorben ist. Der Stadtrat erhob sich zu einer Gedenkminute.

Habermann erinnerte an Johanna Held als „stets loyale Weggefährtin“. Dem Stadtrat gehörte sie 22 Jahre lang an – seit 2002. Sie war Mitglied im Bauausschuss, zeitweise auch im Finanzausschuss und im Umweltschutzbeirat. Johanna Held sei „anerkannt, beliebt und geschätzt“ gewesen. Sie habe sich mit ihrem Sachverstand und ihrer großen Lebenserfahrung eingebracht und „ganz wesentlich zur positiven Entwicklung unserer Stadt beigetragen“, so Habermann. Sie bleibe in Erinnerung „als wunderbarer Mensch und liebenswerte Kollegin“.

Die fünfte Veränderung im Aichacher Stadtrat

Für Johanna Held rückt Stefan Meitinger in den Stadtrat und die CSU-Fraktion nach. Der 31-jährige Aichacher ist Referent für Agrarpolitik beim Bayerischen Bauernverband (BBV). Dem Stadtrat gehört er künftig zusammen mit seinem Vater Peter Meitinger an. Vereidigt wird er voraussichtlich in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 21. November.

Im Aichacher Stadtrat ist es die fünfte Veränderung in dieser Amtszeit, die im Mai 2020 begonnen hat. Bei der FDP folgte auf Patrick Marc Kügle, der im Dezember 2020 sein Mandat niederlegte, im Januar 2021 Axel Kern. Bei den Grünen rückte für Sabine Kreitmeir im September 2021 Michael Zott nach. Im Januar 2023 war Marco Laves bei der SPD für Rita Rösele nachgerückt, die ihr Mandat im Dezember niedergelegt hat, im Oktober 2023 Nicole Matthes für den verstorbenen SPD-Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Schindler.