Gülle-Unfälle und tödliche Tritte: Welche Gefahren lauern in der Landwirtschaft?

Ganz ungefährlich sei sein Job nicht, sagt Reinhard Herb, das gebe er schon zu. Herb ist 71 Jahre alt und seit rund 55 Jahren Landwirt, wie schon sein Vater vor ihm. 15 Jahre lang war er Kreisobmann, den Betrieb führt mittlerweile sein Sohn. „Ganz ungefährlich“ ist Herbs Beruf tatsächlich nicht: Erst im Dezember verlor ein Dasinger Landwirt nach einem Stiertritt sein Leben. Im März stürzte ein 16-Jähriger in Merching in eine Güllegrube, konnte sich aber selbst noch befreien. Und sogar Parkinson kann als Berufskrankheit anerkannt werden. Herb sagt: „Die Gefahr lauert überall.“ Auch an überraschenden Stellen, wie ein Rundgang über den Hof in Sielenbach zeigt.

