Rechtsradikale Parolen: Vorfall nicht auf die leichte Schulter nehmen

Mit einem spontanen, dummen Einfall ist so etwas nicht zu erklären: Wenn drei Autos nachts durch Aichach fahren und die Passagiere aus den Fenstern rechtsradikale Parolen schreien, noch dazu mit mindestens einem Megafon bewaffnet, dann sieht das schon sehr nach einer gezielten Aktion aus. Gerade deshalb macht der Vorfall in der Nacht zum Sonntag mitten in Aichach sehr nachdenklich.

Naziparolen grölen ist kein Dummer-Jungen-Streich

Was sind das für Menschen, die einen Grund sehen, nationalsozialistisches Gedankengut lautstark zu verbreiten? Sind es welche, die sich das nur im Schutz der Dunkelheit trauen? Warten sie nur darauf, mehr Unterstützung zu bekommen, um aus der Deckung zu gehen? Fragen wie diese sollten wir uns tatsächlich stellen.

Naziparolen zu grölen, ist kein Dummer-Jungen-Streich, sondern eine Straftat. Wir dürfen den Vorfall deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dazu gehört es, wachsam zu bleiben und, wie am Wochenende zum Glück geschehen, sofort die Polizei zu informieren, sollte so etwas noch einmal vorkommen. Wer auch immer sich diese ekelige Aktion herausgenommen hat, soll spüren, dass Naziparolen in Aichach keinen Platz haben.