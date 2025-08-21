Demonstrant präsentiert Polizistin den Mittelfinger

Oktober 2024 auf dem Aichacher Stadtplatz: Ein Demonstrant kommt schnellen Schrittes auf eine Polizistin zu, die die Umgebung filmt. Er reckt ihr und anschließend der Kamera den Mittelfinger entgegen. Dafür musste er sich nun wegen Beleidigung vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 68-Jährigen vor, bei der Solidaritätskundgebung für den damals inhaftierten Bundeswehr-Soldaten Alexander Bittner einer Polizistin mehrmals den Mittelfinger gezeigt und sie damit beleidigt zu haben. Vor Gericht berichtete die Beamtin, dass sie aufgrund der „aufgeheizten Stimmung“ entschieden habe, den Einsatz mit der Videokamera aufzunehmen.

Demonstrant zeigt filmender Polizistin den Mittelfinger

Der Vorfall ereignete sich auf der Ersten von mehreren Demonstrationen in Aichach, bei der sich Menschen für Bittner starkmachten. Dieser war vier Monate in der JVA Aichach inhaftiert, weil er den Befehl zur Corona-Impfung ignoriert hatte. Der Oberfeldwebel erhielt wegen Gehorsamsverweigerung eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und eine Geldauflage von 2500 Euro. Weil er sich weigerte, zu zahlen, musste er ins Gefängnis gehen.

Die Kundgebung lief weitgehend friedlich ab. Kurzfristig allerdings kochte die Stimmung hoch, als Polizisten einen Demonstranten aufforderten, sein Plakat mit der Aufschrift „Kein Missbrauch der Polizei durch Regierungsfaschisten“ zu entfernen. Zunächst diskutierten die Beamten mit dem Mann. Als sich dieser jedoch widersetzte, nahmen sie ihn vorübergehend mit. Daraufhin empörten sich Umstehende, darunter der Angeklagte. Die Polizistin zückte dabei die Kamera und nahm die Umgebung auf. Der Angeklagte bemerkte das und ging mit dem ausgestreckten Mittelfinger auf sie zu. Vor Gericht schilderte die Zeugin, sie habe sich von der Geste des Mannes beleidigt gefühlt.

Verteidiger sieht Versammlungsrecht durch Aufnahme bedroht

Richter Axel Hellriegel spielte das Video in der Verhandlung ab. Es zeigt den 68-Jährigen, wie er mit erhobenem Mittelfinger in die Kamera ruft: „Sie dürfen nur Straftaten aufnehmen.“ Er warf der Beamtin vor, den Menschen durch das Filmen die Ausübung ihres Demonstrationsrechts zu verleiden.

Der Angeklagte ist Rentner und lebt in finanziell schwierigen Verhältnissen. Er erhielt bereits mehrfach Geldstrafen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In seinem Plädoyer sagte der Staatsanwalt, dass er den Sachverhalt als erfüllt ansehe.

Im Prozess um die Beleidigung einer Beamtin bei einer Demonstration zeigten sich einige Beobachter der Verhandlung empört über das Urteil. Ein Mann rief: „Sie sind eine Schandjustiz!" Foto: Luisa Sako

Rechtsanwalt Rudolf King äußerte hingegen eine andere Interpretation des Vorfalls. Seiner Ansicht nach nahm die Polizistin die Kamera herunter, weil sie verstanden hätte, einen Fehler begangen zu haben. Er sagte: „Es ist eine Schweinerei, wie unsere Polizisten mit der Versammlungsfreiheit umgehen.“

Richter: Beleidigungen sind nicht von Meinungsfreiheit gedeckt

Richter Hellriegel verurteilte den Angeklagten schließlich zu 60 Tagessätzen à 15 Euro. Damit blieb er unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von 160 Tagessätzen zu je 30 Euro. Daraufhin verließ der 68-Jährige aufgebracht den Saal. Er bekam nicht mit, wie Hellriegel seine Entscheidung begründete. Das Zeigen des Mittelfingers sei nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Der Angeklagte habe mit seiner Geste eine Art der Schmähkritik verübt, die Menschen herabsetzen solle. Sie gelte klar der Beamtin.

Der Richter betonte, dass die Polizeibeamtin ein Individuum und nicht nur Stellvertreterin des Staates sei. Von „bestimmten Gruppen“ werde so getan, als gäbe es die Person nicht mehr als Menschen, kritisierte Hellriegel. Die Videoaufzeichnung der Polizistin stelle in seinen Augen keinen schlimmen Grundrechtseingriff dar. Er sagte: „Da wird arg aufgebauscht. Davon ist das Demonstrationsrecht nicht bedroht.“ Daraus schloss er: „Ich komme nicht dazu, dass das eine berechtigte Form der Kritik wäre.“