Winklhofer muss weiter warten: Gemeinderat verschiebt erneut Entlastung

Plus Der Affinger Gemeinderat vertagt erneut die Entlastung des Bürgermeisters. Doch das ist nicht rechtens. Das Landratsamt verweist auf Konsequenzen.

Als die öffentliche Sitzung des Affinger Gemeinderates am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr begann, war die schwerwiegendste Entscheidung schon gefallen: Es war die, ein kritisches Thema vorerst nicht zu behandeln. Hinter verschlossenen Türen hatte ein Ratsmitglied beantragt, die Entlastung des Bürgermeisters für fünf Jahre erneut zu vertagen. Damit muss Markus Winklhofer weiterhin auf seine Entlastung warten. Dabei ist das nicht rechtens.

Bürgermeister Markus Winklhofer steht am Eingang der Mittagsbetreuung. Der Speisesaal ist Tagungsort des Gemeinderates. Dieser hat Winklhofers Entlastung nun erneut verschoben.

Am Mittwoch teilte der Bürgermeister, hörbar frustriert, auf Anfrage mit, dass über den Antrag diskutiert worden sei. Die Begründung dafür lautete ihm zufolge, es solle dem zum Teil neu besetzten Ausschuss die Gelegenheit gegeben werden, sich mit den Ergebnissen der Rechnungsprüfungen zu befassen. Ursache der Neubesetzungen waren der Tod von Georg Engelhard und der Rücktritt von Gerhard Faltermeier aus dem Gremium. Laut Winklhofer fiel der Beschluss für die Vertagung "mit deutlicher Mehrheit".