Im Gemeinschaftshaus darf weiter für die Demokratie geworben werden

Die Volkshochschule (VHS) Aichach-Friedberg darf im Gemeinschaftshaus in Obergriesbach fünf weitere Veranstaltungen im Rahmen des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“ anbieten – wenn die Termine vorab abgesprochen sind. Mit diesem Ja verließ die neue Leiterin, Lena Lenzgeiger, erfreut die Gemeinderatssitzung in Obergriesbach. Noch in diesem Jahr soll eine Veranstaltung stattfinden, weitere vier Termine sollen im Jahr 2026 so in der Jahresbelegung eingeplant werden, dass die Vereine, die sonst das Gemeinschaftshaus nutzen, nur maximal einmal im Jahr auf ihre gewohnte Buchungszeit verzichten müssten.

Die Gastredner könnten dafür so weit im Voraus angefragt werden, dass dies kein Problem darstellen sollte, erklärte Lena Lenzgeiger dem Gremium, das fast vollständig anwesend war. Nur der Erste Bürgermeister, Jürgen Hörmann, fehlte krankheitsbedingt. Das Ziel der Veranstaltungsreihe sei es, Demokratie leichter zugänglich zu machen. Dafür gebe es sogar einen Fördertopf, aus dem sich Raummiete und Verpflegung zahlen lassen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen sei kostenlos.

Der Tenor im Gremium war durchaus positiv. Johannes Asam lobte die Initiative und befand, dass die Veranstaltungen im Ort die Nutzung im Gemeinschaftshaus aufwerten würden. Manfred Kern, der die Veranstaltungen inhaltlich lobte, fragte nach, warum es nicht auch in anderen Ortschaften Veranstaltungen dieser Art gebe. Lenzgeiger erklärte, dass dies derzeit lediglich an ihrem Zeitkontingent scheitere. Stefan Asam meldete an, bei der Planung für 2025 darauf zu achten, dass es kein Donnerstag wird. Das sei wichtig für Tischtennisspieler. Daniel Schulz, der als Zweiter Bürgermeister die Sitzung abhielt, fasste zusammen: Es gab bereits zwei Veranstaltungen, quasi als Test. Nun gab es Gesprächsbedarf und eine Vereinbarung, dass rechtzeitig Termine abgesprochen werden. Der Beschluss dazu fiel einstimmig.