Naturspielplatz wird mit Dorffest eingeweiht

Was mit einem zufälligen Gespräch am Gartenzaun begann, wurde zu einem echten Herzenprojekt: Drei Mütter – Katrin Baldauf, Sandra Schmaus und Katrin Lingenberg – aus Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) standen zusammen und waren sich schnell einig, dass ein richtiger Gemeinschaftsplatz im Dorf fehlt. Es sollte ein Ort für alle Generationen werden. Kurze Zeit später, mit Bestärkung und Unterstützung durch Gemeinderatsmitglied Martin Echter junior, wandten sie sich mit ihrer Idee an die Gemeinde und stießen dort auf offene Ohren.

Was folgte, war monatelanges Planen und Organisieren. Gebaut wurde der Spielplatz in einer Projektwoche mit der Firma „Gemeinsam gestalten“ aus Olching. Finanziert wurde er durch rein kommunale Mittel. Besonders stolz ist das Planungsteam darauf, wie viel Eigenleistung in das Projekt floss. In dieser einen Woche entstand ein liebevoll gestalteter Ort mit Kletterelementen aus Holz, einem Wasserlauf und viel Raum für kreatives Spielen. Die Spielgeräte wurden bewusst aus natürlichen Materialien gefertigt.

Bürgermeister hebt das Engagement der Dorfgemeinschaft hervor

Nun wurde das Ergebnis feierlich eröffnet: der neue Naturspielplatz und Gemeinschaftsplatz in Tödtenried. Trotz wechselhaften Wetterverhältnissen kamen zahlreiche Gäste, um die Einweihung des neuen Spielplatzes gebührend zu feiern. Höhepunkt war die feierliche Segnung durch Pfarrer Eberhard Weigl und Gabriele Biller mit musikalischer Umrahmung von Monika Maria Wagner.

Auch Bürgermeister Heinz Geiling war vor Ort, lobte das Engagement der Dorfgemeinschaft und eröffnete zusammen mit dem Orga-Team den Spielplatz. „Was hier entstanden ist, zeigt, was möglich ist, wenn ein Ort zusammenhält“, sagte Geiling. Im Anschluss folgte ein buntes Dorffest mit Musik durch Hans Wagner, Kinderaktionen, Essen und Trinken und natürlich ausgiebigen Spielen.

Icon vergrößern Viele Helferinnen und Helfer, die Gemeinde und ortsansässige Handwerksbetriebe unterstützten die Spielplatzbauer. Foto: Karla Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Viele Helferinnen und Helfer, die Gemeinde und ortsansässige Handwerksbetriebe unterstützten die Spielplatzbauer. Foto: Karla Echter