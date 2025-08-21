Genussradln: Wittelsbacher Spezialitätenwirte starten neue Tour

Die Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land veranstalten erneut eine Genussradltour. Diese startet am Samstag, 13. September. Alle Interessierten können dann im Sattel, egal ob E-Bike oder normales Rad, auf eine rund 70 Kilometer lange kulinarische Erlebnisreise durch den Landkreis Aichach-Friedberg gehen – von einem Wirtshaus zum nächsten.

Die Veranstaltung, die 2022 zum ersten Mal stattfand, verspricht laut einer Mitteilung des Wittelsbacher Land Vereins sowohl Gaumenfreuden als auch Bewegung: Die geführte Tour dauert etwa viereinhalb Stunden reine Fahrzeit und enthält jeweils rund 30 Minuten Genusszeit beim jeweiligen Spezialitätenwirt. Dargeboten werden Speisen und Getränke; Wasser darf bei jedem Wirt aufgefüllt werden, ein Bustransfer vom Tourziel in Hergetswiesen bei Eurasburg zurück zum Startpunkt nach Untergriesbach (Aichach) ist ebenfalls im Preis inkludiert.

Verpflegung, Getränke und Transfer sind im Teilnahmepreis enthalten. Bei schlechtem Wetter wird die Tour um eine Woche auf den 20. September verschoben.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.spezialitaetenwirte.de oder im Büro des Wittelsbacher Land Vereins unter 08251-86505-14, evelyn.harlander@wittelsbacherland-verein.de. (AZ)

Tickets sind ausschließlich erhältlich beim Wittelsbacher Land Verein in Aichach (Werlbergerstraße 7).