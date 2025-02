Einbrecher wittern beim Elfenfestival den großen Coup

Fans lieben das Elfenfestival in Blumenthal (Aichach) wegen seiner märchenhaften und fantastischen Atmosphäre. Sie tauchen gerne in eine andere Welt ein. Eine, in der es zarte Elfen, freche Trolle, bunte Zwerge und sogar ein Einhorn gibt. Beim Elfenfestival im vergangenen August aber waren im Verborgenen noch ganz andere „Wesen“ unterwegs: Polizisten und Einbrecher, und zwar ganz echte. Denn hinter den Kulissen spielte sich ein kleiner Krimi ab, von dem die rund 8000 Gäste des Wochenendes nichts mitbekamen.

