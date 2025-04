Aus Langeweile? Junge Männer fackeln Auto ab und sprühen Hakenkreuze

Sie setzten ein Auto in Brand, brachen ins Aichacher Deutschherren-Gymnasium ein und schmierten Hakenkreuze an Wände. Rund zwei Wochen lang war ein Trio junger Männer aus dem nördlichen Landkreis zum Jahreswechsel 2023/24 auf schwer kriminellen Spuren unterwegs. Nun saßen die heute 19-, 20- und 21-Jährigen vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach. Ihnen wurde unter anderem Brandstiftung, schwerer Diebstahl, Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis