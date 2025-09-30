PaarRauschen überwindet mit Gesangsangebot Grenzen

Singen mit Menschen, die nur eingeschränkte oder geringe Möglichkeiten haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben: Ein solches Projekt startete der in Aichach ehrenamtlich tätige Verein „PaarRauschen“ in der Elisabethschule der Lebenshilfe in Aichach. Das Motto lautete „Musik verbindet“ und stieß auf große Resonanz.

Der Saal der Elisabethschule, den der Verein Lebenshilfe für diesen Zweck zur Verfügung stellte, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Schon beim ersten Ton war es spürbar: Musik kann Grenzen überwinden. Am Klavier sorgte eine stimmungsvolle Begleitung für den passenden Rahmen. An den Tasten saß Georg Braunbeck („Gigi“), dem es gelang, die Herzen des Publikums zu berühren. Das Repertoire spannte einen weiten Bogen – von altbekannten Schlagern über traditionelle Kanons bis hin zu unvergesslichen Rockklassikern. Viele Gäste sangen textsicher mit, andere ließen sich von der Atmosphäre tragen und klatschten begeistert im Rhythmus.

Beim Singen geht es ums Miteinander

Eine Sprecherin von PaarRauschen betonte: „Es geht nicht um perfekte Stimmen, sondern um das Miteinander.“ Und das war deutlich zu spüren: Fremde stimmten gemeinsam ein, Augen leuchteten, Lächeln wurden geteilt. Für viele Teilnehmende war es nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein soziales Erlebnis – ein Stück Normalität, das sonst oft fehlt. „Ein Chor, der für Gänsehaus sorgt. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass genauso Integration funktioniert: Einfach machen, offen für alle, mit Begeisterung und Liebes Funken entfachen“, sagte Annette Vogt, Initiatorin dieser Veranstaltung.

Auch an der Bar wurden Barrieren aufgelöst. Für Menschen mit Schluckstörungen stellten Vogt, die als Logopädin Menschen mit Schluckstörungen unterstützt, und Valentin Stadlmaier, der professioneller Koch ist, feine, den Bedürfnissen angepasste Getränke bereit.

Die Veranstaltung hallte nach. In den darauffolgenden Tagen wurden die Organisatoren des Konzertes laut einer Mitteilung immer wieder von Gästen auf die besondere Stimmung angesprochen. Der Wunsch nach mehr Aktionen dieser Art wurde geboren. Schon jetzt ist klar: Das Mitsingkonzert soll keine einmalige Aktion bleiben. „Wir haben erlebt, wie viel Freude gemeinsames Singen schenkt. Das möchten wir unbedingt wiederholen“, teilte der Vorstand von PaarRauschen mit. (AZ)