Vom Elfenfestival ins Gefängnis? Gescheitertes Einbrecher-Duo legt Berufung gegen Urteil ein

Sie glaubten an den großen Coup. Stattdessen versagten sie als Tresorknacker und liefen schließlich auch noch der Polizei in die Arme: Zwei Männer, die es im August auf die hohen Einnahmen des beliebten und weitum bekannten Elfenfestivals in Blumenthal (Aichach) abgesehen hatten, scheiterten auf der ganzen Linie. Für den misslungenen Coup beim Elfenfestival wurden sie vor knapp drei Wochen zu jeweils zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Denn mit dem Urteil, das das Schöffengericht am Amtsgericht Augsburg Anfang Februar fällte, sind die beiden heute 28 und 26 Jahre alten Männer nicht einverstanden. Beide haben Berufung eingelegt. Das teilte Richterin Andrea Hobert, Pressesprecherin am Amtsgericht, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sie sind übrigens nicht die Einzigen, die ein Problem mit dem Urteil haben.

Blumenthal-Einbrecher rechnen mit hohem fünfstelligen Betrag

Die Männer waren wegen schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und versuchten Einbruchdiebstahls verurteilt worden. Richterin Hobert begründete das Urteil mit einer professionellen Tatausführung und einer detaillierten Planung. Die Verteidigung hingegen hatte das ihrer Ansicht nach dilettantische Vorgehen ihrer Mandanten als strafmildernd in Anspruch nehmen wollen.

Rückblick: Als ehemaliger Mitarbeiter auf Blumenthal wusste ein heute 28-Jähriger, dass beim Elfenfestival, das alljährlich im Sommer stattfindet, recht ordentliche Tageseinnahmen zusammenkommen. Er rechnete mit einem hohen fünfstelligen Geldbetrag. Gemeinsam mit einem 26-Jährigen plante er den Einbruch. Als die beiden in der Nacht nach dem von rund 8000 Menschen besuchten Fest zur Tat schritten, war ihnen nicht klar, dass die Polizei längst im Bilde war.

Polizei observiert die Einbrecher beim Elfenfestival

Die Polizei hatte einen Tipp bekommen von einem Mann, den das Einbrecher-Duo ursprünglich als Tippgeber anheuern wollte. Dieser ließ sich vom Versprechen, 30 Prozent der Beute zu bekommen, allerdings nicht locken. Er informierte seinen Chef, dieser wiederum die Polizei. Die Ermittler hatten die Täter deshalb schon von dem Moment an im Blick, als diese mit einem Auto mit gefälschtem Kennzeichen aufs Festivalgelände rollten.

Gegen 3 Uhr schritten die Männer zur Tat. Sie brachen in die Hotelrezeption ein, holten sich dort den Schlüssel der Gaststätte und versuchten, einen eingemauerten Wandtresor zu knacken. Obwohl sie einen akkubetriebenen Rettungsspreizer benutzten, scheiterten sie. Schließlich gaben sie auf und wollten wegfahren. Da griff die Polizei zu.

Mit dem Urteil sind übrigens nicht nur die beiden Einbrecher nicht einverstanden. Auch die Staatsanwaltschaft, die dreieinhalb Jahre Haft gefordert hatte, hat Berufung beantragt, teilte Richterin Hobert mit. Damit wird der vermeintlich große Coup beim Elfenfestival in Blumenthal ein Fall fürs Landgericht.