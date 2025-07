Schüler verfilmen Aichacher Stadtgeschichte

Aichachs Geschichte verfilmen? Schülerinnen und Schüler zweier siebter Klassen am Deutschherren-Gymnasium (DHG) Aichach haben das getan. Sie beteiligten sich mit filmischen Beiträgen an Geschichtswettbewerben und stellten diese nun der Öffentlichkeit vor. Das Ergebnis waren beachtliche Bestandsaufnahmen der Aichacher Geschichte in der gut besuchten Aula der Schule.

Bürgermeister Habermann lobte die Beiträge der Jugend zur Stadtkultur, indem er in seinem Grußwort Perikles zitierte, dass „Menschen, nicht die Häuser, die Stadt machen“.

Der von der Klasse 7d unter Anleitung von Oliver Lichtschlag, Fachschaftsleiter Geschichte, produzierte Film „Spuren des Mittelalters“ ist ein Lehrfilm. Die Schüler trugen dazu laut einer Mitteilung an vielen historischen Orten in der Stadt eine große Menge an Fakten und Wissen zur Geschichte Aichachs zusammen. Vom Burgplatz Oberwittelsbach über Stadtpfarrkirche, Spitalkirche, Schloss und Stadttore bis zum vergleichsweise jungen „alten Rathaus“ studierten sie Bücher wie Quellen und zeigten noch heute sichtbare Spuren der mittelalterlichen Geschichte Aichachs in ihrem Film.

„Checker Toni“ erklärt die Grenzen der Stadt Aichach

Ein ganz anderes Konzept verfolgten die Schülerinnen und Schüler der Tablet-Klasse 7a mit ihrem Geschichtslehrer Michael Lang. Sie zeigten im Stil einer Kindersendung mit „Checker Toni“ auf, welche früheren Grenzen in der Stadt heute noch wichtig sind und welche nicht mehr. Anhand zahlreicher Interviews mit teilweise hochbetagten Zeitzeugen und vielen Verwandten ergründeten sie unterhaltsam insbesondere die früher weit schärfere Grenze zwischen Neubürgern und Alteingesessenen. Diese sei ebenso wie die Stadtmauer heute ohne Funktion – im Gegensatz beispielsweise zur Mauer des Gefängnisses.

Script, Kamera und Schnitt übernahmen die routinierten Schülerinnen und Schüler dabei durchweg selbst. Altlandrat und Vertriebenen-Vorsitzender Christian Knauer zeigte sich beeindruckt von Wissensstand, Professionalität und Engagement der Siebtklässler. Auch ohne diesmal einen Preis zu gewinnen, erhielten die Schülerinnen und Schüler anschließend ihre Urkunden in würdigem Rahmen. Die Schüler bedankten sich bei ihren Lehrern für deren Engagement und bei den zahlreichen Mitwirkenden ihrer Filme.