Zwei Erhöhungen auf einen Schlag: Wasser und Abwasser kosten mehr

Die Menschen in Petersdorf müssen sich ab 1. Januar 2026 auf höhere Gebühren für Wasser und Abwasser einstellen. In beiden Fällen hatte die Gemeinde eine Kalkulation durchführen lassen. Grundlage ist das Prinzip der Kostendeckung. Das wiederum bedeutet, dass die Gemeinde sämtliche Kosten, die beim Abwasser und Trinkwasser anfallen, nicht mit Steuereinnahmen subventionieren darf, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern zurückholen muss.

Berücksichtigt werden in der Rechnung die Kosten der vergangenen vier Jahre und der nächsten vier Jahre. Im Rückblick war der finanzielle Aufwand unterschätzt worden. Weil Personal- und Stromkosten massiv zu Buche schlagen, steigt die Gebühr fürs Abwasser von 3,83 Euro pro Kubikmeter auf 5,12 Euro pro Kubikmeter. Für die neu eingeführte Schmutzgebühr wird derzeit mit einem vorläufigen Preis von 34 Cent pro Quadratmeter gerechnet.

Bei den Kanälen stehen weitere Sanierungen an

Bürgermeister Dietrich Binder erläuterte, dass beispielsweise bei der Pumpentechnik in Appertshausen oder bei der Hebeanlage Energiekosten eingespart werden könnten. Dennoch fallen in allen Ortsteilen nach und nach Sanierungen an. In dieser Woche wird an der Hebeanlage in der Deutschherrenstraße gearbeitet. Mit einer Gegenstimme von Werner Bruner verabschiedete das Gremium das Gebührenkonstrukt, Stephan End fehlte entschuldigt.

Bei der Gebühr fürs Trinkwasser stand eine Erhöhung von derzeit zwei Euro pro Kubikmeter auf 2,33 oder auf 2,74 Euro pro Kubikmeter zur Debatte. Günstiger könnte es werden, wenn die Sonderrücklage ausgeschöpft wird. Final entschied sich das Gremium dafür, die Trinkwassergebühren auf 2,74 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen und den Wasser-Notgroschen aufzubewahren. Hoffnung, dass die Gebühren sich irgendwann wieder in eine andere Richtung entwickeln, machte Binder nicht.

Die Trinkwasserleitungen stammen aus den 60-er Jahren

Stattdessen erläuterte er, dass der neue Brunnen und der neue Hochbehälter nur der Anfang gewesen seien. Die Trinkwassernetze stammten aus den 60-er Jahren, erklärte der Rathauschef: „Uns holen hier Jahrzehnte des Sanierungsstaus ein.“ Hinzu kommen neue Auflagen vom Gesundheitsamt für das Lebensmittel Trinkwasser und neue Vorgaben zur Beprobung. Andreas Lamminger und Robert Brandner sprachen sich dafür aus, die Sonderrücklage zu behalten. Werner Brune, Willi Niedermeier und Birgit Zierer stimmten dagegen.

Zudem wurden Sanierungsmaßnahmen im Ort angestoßen. Eine Bordsteinsanierung wurde in Axtbrunn und in Willprechtszell umgesetzt. Dort sowie in Schönleiten und Alsmoos wurden offene Straßenfugen vergossen, bevor der Winter kommt. Zudem wurde der Strauchrückschnitt forciert, der nach dem 1. Oktober erlaubt ist.