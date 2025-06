Unbekannte brechen in einen Kindergarten ein

Unbekannte haben in den Kindergarten im Affinger Ortsteil Bergen eingebrochen und Bargeld gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch am Gloggerberg im Zeitraum von Freitag, 6. Juni, 15.30 Uhr und Dienstag, 10. Juni, 7 Uhr. Ein oder mehrere unbekannte Einbrecher drangen gewaltsam in den Kindergarten ein und stahlen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. D

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Einbruch in Bergen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun unter anderem wegen Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/ 898911 zu melden. Einen Zusammenhang zu einem Einbruch am gleichen Wochenende in Aichach gibt es laut Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht. (hop)