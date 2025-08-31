Gift in der Friedberger Ach: Abwarten ist die schlechteste Alternative

Eine giftige Chemikalie im heimischen Bächlein: Seit vielen Jahren wissen wir, wie stark die Friedberger Ach mit PFC/PFAS belastet ist. Das hat konkrete Folgen. Fische aus der Ach sollen wir zum Beispiel nicht mehr essen – auch wenn vom Genuss einer Forelle keiner tot umfallen wird. Trotzdem schlägt die Belastung der Ach erstaunlich wenig Wellen.

Natürlich: Panikmache ist nicht angebracht. Behörden und Wasserversorger testen regelmäßig Trinkwasser und Lebensmittel. Mit Ausnahme der Fische wird bislang immer Entwarnung geben. Das ist immerhin eine Erleichterung. Doch ob das so bleibt? Hinzu kommt: Kommunen wissen nicht, wie sie mit dem PFC-belasteten Ach-Schlamm umgehen sollen. Die Entsorgung ist schier unbezahlbar. Dabei müsste der Bach mit Blick auf mögliches Hochwasser regelmäßig geräumt werden.

Das Beispiel Manching zeigt: Proteste können helfen

Es wird Zeit, dass wir der Problematik mehr Aufmerksamkeit schenken. Das kann Wirkung zeigen, wie ein Blick in die Nachbarschaft beweist. Über Jahre haben Anlieger des Flugplatzes Manching gegen die PFAS-Verunreinigung des Grund- und Oberflächenwassers protestiert. In Manching wurde schließlich im November 2024 die bundesweit erste Reinigungsanlage für Grundwasser in Betrieb genommen. Abwarten, zuschauen und die Folgen verwalten ist im Fall der Friedberger Ach also sicherlich die schlechteste Alternative.