Wie überstehen die Aindlinger Gärten den Glasfaserausbau?

Es war ein bisschen wie bei der Fernsehsendung „Frag doch mal die Maus“ am Dienstagabend im Aindlinger Gemeinderat. Zu Gast war Matthias Korber, Geschäftsführer der Firma DSLmobil aus Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries), die mit einem Teil des Glasfaserausbaus im Markt beauftragt wurde. Jetzt konnten die Gemeinderäte den Breitband-Experten alles fragen, was sie wissen wollten: Wie weit muss das Rohr für das schnelle Internet in den Boden? Wie sieht der Garten danach aus? Wann sind die neuen Anschlüsse fertig? Und so weiter.

