Trauungen im Wittelsbacher Land: Mit Schnapszahlen gegen das Vergessen

Plus Gleich zwei Tage im Februar bestehen heuer aus Schnapszahlen. Den Beziehungen von manchen Hochzeitspaaren im Landkreis Aichach-Friedberg könnte das helfen.

Auf unser Erinnerungsvermögen können wir uns meistens verlassen. Mehr oder weniger zuverlässig bringt es uns durch Arbeitstage und merkt sich wichtige Dinge wie die PIN vom Bankkonto oder die Telefonnummer von Mama. Gleichzeitig scheint es aber auch empfänglich für allen möglichen Quatsch und Unnützes zu sein. Bis heute kennt manch einer zum Beispiel den Werbespruch für sein Lieblingsspielzeug oder alle Strophen des Lieblingsliedes. Findige Hochzeitspaare können sich diesen Umstand heuer zunutze machen.