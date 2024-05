Und noch mal eine Königin: Welche wirklich gebraucht wird

Plus Es gibt die Kartoffelkönigin und die Weinkönigin. Am Sonntag wird die Spargelkönigin gewählt, bald die Bierkönigin. Doch eine Majestät fehlt noch.

Einmal im Leben Prinzessin sein – das wünschen sich viele kleine Mädchen. Und auch manche erwachsene Frau hängt an diesem Traum. Er geht häufig bei der Hochzeit in Erfüllung. Doch nicht jede Frau mag extra heiraten, um sich den Traum vom Prinzessin-Sein zu erfüllen, zumal auch ein Traum-Prinz nicht immer greifbar ist. Doch es gibt zum Glück noch andere Möglichkeiten: Statt Prinzessin kann eine Frau ganz einfach Königin werden, wie nachfolgende – keinesfalls bierernst gemeinte – Gedanken zeigen.

Obwohl in Bayern schon lange kein König respektive keine Königin mehr regiert, Königliche Hoheiten gibt es trotzdem zuhauf unter weiß-blauem Himmel. Über zwei Dutzend sollen es laut Internet sein. Manche mutet gar exotisch an, als da wären Mehlkönigin, Bergwiesenkönigin und Glaskönigin. Größerer Bekanntheit erfreuen sich dagegen Kartoffelkönigin, Weinkönigin und Hopfenkönigin. Doch jedenfalls unter www.deutsche-koeniginnen.de, wo von insgesamt "147 KönigInnen und Majestäten" die Rede ist, scheinen zwischen Hutkönigin und Kohlenhofprinzessin wichtige Regentinnen verloren gegangen zu sein.