Ärger in Rehling: Wartehäuschen sind schon wieder verschmiert

Ziemlich sauer ist Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger über neuerliche Sachbeschädigungen in der Gemeinde. Am Wochenende tauchte an den Buswartehäuschen beim Kreisverkehr in Oberach Graffiti auf. Unbekannte Personen haben die Schmierereien an der Sander Straße zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, aufgebracht.

Icon vergrößern Unbekannte haben Buswartehäuschen in Rehling mit Graffiti beschmiert. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unbekannte haben Buswartehäuschen in Rehling mit Graffiti beschmiert. Foto: Josef Abt

Außerdem besprühten die Täter zusätzlich einen Stromverteilerkasten neben einem der Busunterstände. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Besonders ärgerlich ist aus Sicht des Rathauschefs, dass die Haltestellen erst wenige Tage zuvor mühsam von den letzten Schmierereien gereinigt worden waren.

Gleich am Mittwochmorgen säuberten zwei Gemeindemitarbeiter die beiden Wartehäuschen mühsam mit Spachteln und Spezialreinigungsmitteln. Dabei hätten sie viele andere, sinnvollere Aufgaben im Gemeindegebiet zu erledigen, ärgerte sich Aidelsburger.

Zeugenhinweise nehmen die Polizei Aichach unter 08251/89890 oder auch an die Gemeindeverwaltung Rehling entgegen.