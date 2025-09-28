Icon Menü
Grauen Mercedes in Aichach angefahren: Verursacher flüchtet

Aichach

Fahrerflucht: Unbekannter fährt grauen Mercedes beim Milchwerk an

Der Mercedes wird am Freitagvormittag auf dem Parkplatz beim ehemaligen Milchwerk in Aichach erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des ehemaligen Milchwerkes in Aichach sucht die Polizei Zeugen.
    Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des ehemaligen Milchwerkes in Aichach sucht die Polizei Zeugen. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Eine unbekannte Person hat am Freitagvormittag auf dem Parkplatz des ehemaligen Milchwerks in Aichach einen grauen Mercedes angefahren und ist geflüchtet.

    Laut Polizei wurde der Mercedes bei dem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr abspielte, an der linken Seite erheblich verkratzt und eingedellt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach, 08251/8989-0, entgegen. (AZ)

