Fahrerflucht: Unbekannter fährt grauen Mercedes beim Milchwerk an

Eine unbekannte Person hat am Freitagvormittag auf dem Parkplatz des ehemaligen Milchwerks in Aichach einen grauen Mercedes angefahren und ist geflüchtet.

Laut Polizei wurde der Mercedes bei dem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr abspielte, an der linken Seite erheblich verkratzt und eingedellt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach, 08251/8989-0, entgegen. (AZ)