Alexander Egert ist Sieger an der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach

Auch in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) traten gute Vorleser für den Lesewettbewerb des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes gegeneinander an. Die beiden vierten Klassen der Grundschule schickten dazu jeweils ihre besten Leser zum Schulentscheid in die Turnhalle. Lennard Fiedler, Frida Greppmair, Melissa Linke, Ella Schittkowski und Laura Seyfried trugen vor einer Jury aus Elternvertretung und Lehrkräften einen geübten Text vor. Anschließend mussten sich die jungen Leser auch an einem unbekannten Text bewähren. Alexander Egert überzeugte beim Vorlesen und bekam unter großem Applaus der Klasse die Schulsiegerurkunde überreicht.

