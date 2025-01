Neuwahlen stehen in der Mitgliederversammlung des SC Griesbeckerzell (Aichach) am Sonntag, 19. Januar, an. Natürlich stehen außerdem die üblichen Rechenschaftsberichte auf der Tagesordnung. Beginn der Versammlung ist um 18 Uhr in den Räumen der Feuerwehr. (AZ)