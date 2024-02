Der Faschingsumzug in Zell wird so groß wie vor der Corona-Krise

Die Mitglieder von Zell ohne See haben alle Hände voll zu tun. Sie bereiten mehrere Motivwagen für den Faschingsumzug am Faschingssonntag vor. Was wichtig ist.

Im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell arbeiten die Narren von Zell ohne See derzeit mit Hochdruck daran, den Ruf als Faschingshochburg abermals zu untermauern. An den Wochenenden wird abends bei den Zeller Narrensitzungen gesungen, getanzt und gelacht, tagsüber in den Höfen gehämmert, gebohrt und gepinselt - damit alles rechtzeitig fertig wird für den großen Faschingsumzug am Sonntag, 11. Februar.

Die Mitglieder der Faschingsgesellschaft Zell ohne See bauen und schrauben gleich mehrere Motivwagen zusammen. Auch in anderen Ortschaften in der näheren Umgebung wird fleißig für den Höhepunkt der Faschingssaison gewerkelt. Der Zeller Gaudiwurm, der größte Faschingsumzug im Wittelsbacher Land, steht in den Startlöchern.

Schon 22 Gruppierungen haben sich für den Faschingsumzug in Zell angemeldet

Am Faschingssonntag wird sich der große Gaudiwurm durch die Zeller Gassen schlängeln. Die Organisatoren von Zell ohne See erwarten wieder mehrere Tausend Schaulustige. „Insgesamt 22 Gruppierungen haben sich bisher angemeldet“, sagt Umzugspräsident Daniel Schacherl. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr. Nachdem im Vorjahr als Spätfolge der Corona-Krise etwas weniger Gruppierungen am Faschingsumzug teilgenommen haben, wird er in diesem Jahr wieder seine ursprüngliche Größe erreichen. Dessen sind sich die Verantwortlichen sicher.

81 Bilder So bunt war der Faschingsumzug in Zell Foto: Erich Echter

Allen voran die „kloana Maschkerer“, wie die Zeller den Faschingsnachwuchs nennen, sollen beim Umzug auf ihre Kosten kommen. Diejenigen, die auf den Wagen am Umzug teilnehmen, haben sich mit reichlich Süßigkeiten und Bonbons eingedeckt. Der „Guzzi-Regen“ soll am Faschingssonntag pausenlos von den bunt geschmückten Gefährten auf die kleinen Umzugsbesucher niederprasseln.

Umzugspräsident Schacherl sagt: „Wir freuen uns auf einen farbenprächtigen Umzug mit vielen Zuschauern.“ Zugleich rufen die Organisatoren alle teilnehmenden Gruppierungen dazu auf, am Mittwoch, 7. Februar, um 19.30 Uhr die letzte Umzugsversammlung in der Zeller Faschingshalle zu besuchen. Dort werden Vertreter der Einsatzkräfte noch einmal das bewährte Sicherheitskonzept erläutern. Kurz entschlossene Fußgruppen haben an diesem Tag die letzte Möglichkeit sich anzumelden. (pas)

