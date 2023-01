Griesbeckerzell

vor 1 Min.

Mit Gummistiefeln und Federschmuck: Der Fasching ist zurück in Zell

Höhepunkt des Abends beim Inthronisationsball von Zell ohne See: Der gemeinsame Tanz von Prinzen- und Ranzengarde.

Plus Beim Inthronisationsball zeigen die Narren von Zell ohne See im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell ihr neues Programm und feiern die fünfte Jahreszeit.

Von Patrick Stief

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hat die Faschingsgesellschaft Zell ohne See am Donnerstagabend wieder losgelegt. Beim traditionellen Inthronisationsball in der Faschingshalle präsentierten die Zeller Narren ihr neues Programm und ließen demonstrativ die fünfte Jahreszeit hochleben. Und das sogar mit einem zweifach Gekrönten.

