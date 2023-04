An der Zeller Schule wird in die Digitalisierung investiert

Höhere Kosten lassen den Haushalt des Schulverbands Griesbeckerzell-Obergriesbach wachsen. Aichach und Obergriesbach zahlen künftig mehr für jedes Schulkind.

In der Grundschule im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell schreitet die Digitalisierung fort. Investiert wird in diesem Jahr vor allem in einen Glasfaseranschluss und ins Digitalbudget, wie aus dem Haushalt 2023 hervorgeht. Diesen hat die Verbandsversammlung des Schulverbands Griesbeckerzell-Obergriesbach einstimmig beschlossen, wie der Aichacher Kämmerer Wolfgang Ostermair auf Anfrage berichtet.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts wächst um 54.500 Euro auf 439.400 Euro. Das liegt laut Ostermair unter anderem an höheren Kosten für Personal, Schülerbeförderung sowie Sach- und Betriebsaufwendungen. Höher ist unter anderem der Betrag für die Badnutzung, weil nach der Pandemie wieder mehr Schwimmunterricht geplant ist. Im Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 75.500 Euro muss zudem ein Defizit aus dem Jahr 2022 von rund 19.000 Euro ausgeglichen werden, weil Zuschüsse noch nicht eingegangen sind.

Mehr Schüler als im Vorjahr: 151 Kinder besuchen die Schule in Griesbeckerzell

Mit 151 Kindern besuchen acht mehr als im Vorjahr die Schule im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. 83 kommen aus der Gemeinde Obergriesbach, 68 aus Griesbeckerzell. Die Schulverbandsumlage steigt von rund 254.000 Euro auf gut 338.000 Euro. Davon trägt die Stadt Aichach 152.300 Euro und Obergriesbach 186.000 Euro. Die Umlage pro Schüler oder Schülerin steigt somit von 1775,52 auf 2240,40 Euro.

Strom für die Jahre 2024 bis 2026: Bei der Ausschreibung der Stromlieferung für die Jahre 2024 bis 2026 schließt sich der Schulverband wieder der Stadt Aichach an, war sich der Schulverband einig. 2023 war das Ergebnis deutlich besser als bei der Bündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetags.

Betreuung in den Ferien: Informiert wurde der Schulverband über die Ferienbetreuung in Aichach: jeweils eine Woche in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien mit unterschiedlichen Angeboten.

Spenden angenommen: Der Schulverband nahm außerdem Spenden an, unter anderem vom Rotary-Hilfswerk für Klassenlektüre und von der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land für Kunstmaterial für das Schulfest. (bac)