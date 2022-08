Starkregen fordert die Feuerwehr in Griesbeckerzell

Schlamm macht die Straße nach Edenried unpassierbar. Die Feuerwehr schützt Häuser mit Sandsäcken. Einen Keller muss sie später doch noch auspumpen.

Die starken Regenschauer am Freitagnachmittag haben vor allem im Raum Kühbach und Affing den Feuerwehren mehrere Einsätze beschert. Dort galt es, mehrere vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Aber auch die Feuerwehr im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell rückte aus.

Die Ortsverbindungsstraße von Griesbeckerzell nach Edenried war wegen des Unwetters so stark mit Schlamm verschmutzt, dass sie unpassierbar war und bis Samstagfrüh gesperrt werden musste.

AIC-Feuerwehreinsatz Griesbeckerzell Zell Durch zügiges Eingreifen und mit Hilfe der kürzlich beschafften Sandsäcke konnte die Zeller Feuerwehr die Wassermassen nach dem Starkregen am Freitagnachmittag bändigen und Schlimmeres verhindern. Foto: Thomas Tausend

Ähnlich wie beim Hochwasser am Pfingstwochenende Anfang Juni liefen auch dieses Mal wieder große Wassermassen von Edenried her kommend über die Felder und die Ortsverbindungsstraße nach Griesbeckerzell. Nach der Alarmierung rückte die Zeller Feuerwehr sofort aus, errichtete am Ortseingang in der Haunswieser Straße zügig eine Barrikade aus Sandsäcken und leitete die Wassermassen gezielt in die Kanalisation. So konnte verhindert werden, dass die Keller der direkten Anwohner mit Wasser volllaufen.

Nach Pfingsthochwasser Sandsäcke beschafft

Die Sandsäcke hatte die Zeller Feuerwehr als Reaktion auf das Pfingsthochwasser in Kooperation mit den anderen Zeller Vereinen und mit Unterstützung der Stadt Aichach beschafft, selbst befüllt und für erneute Hochwasser-Einsätze gelagert. Diese Vorsichtsmaßnahme hat sich nun laut Feuerwehr bewährt und Schlimmeres verhindert.

Später noch zwei Unwettereinsätze in Zell

Zells Zweiter Kommandant Thomas Tausend, der den Einsatz leitete, bedankte sich beim Bauhof der Stadt Aichach für die rasche Hilfe beim Absperren der Straße nach Edenried. Bei einem weiteren, kleineren Einsatz am späten Freitagnachmittag musste die Zeller Feuerwehr wegen des Unwetters dann doch noch an einer anderen Stelle im Dorf einen Keller auspumpen sowie die Ortsverbindungsstraße von Griesbeckerzell nach Hiesling von Schlamm und Dreck befreien, um sie wieder befahrbar zu machen. (pas)