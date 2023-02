Woher kommt die Verletzung eines 17-Jährigen beim Zeller Faschingsumzug?

Ein Vater vermutet, sein Sohn könnte beim Faschingsumzug im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden sein. Was die Polizei dazu sagt.

Etwa 10.000 Menschen haben am Sonntagnachmittag beim Faschingsumzug im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell miteinander gefeiert. Wie die Polizei in einer Pressekonferenz kurz nach der Veranstaltung mitteilte, hat es bei dem Umzug keinerlei Straftaten gegeben. Alles sei friedlich und "entspannt" verlaufen. Wenige Minuten nach der Abschlussbesprechung im Feuerwehrhaus meldete sich bei der Polizei aber ein besorgter Vater, der vermutet, dass sein Sohn bei dem Umzug mit einer Softairpistole, also einer Luftdruckwaffe, beschossen worden sei.

Der 17-Jährige hatte sich gegen 16.15 Uhr mit einer blutenden Wunde an der Wade an den Sanitätsdienst beim Zeller Umzug gewandt. Die Sanitäter desinfizierten die Wunde und deckten sie mit einem Pflaster ab. Wie Markus Bommler, stellvertretender Inspektionsleiter der Aichacher Polizei, am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, hat der Sanitätsdienst die Wunde nicht als Schussverletzung eingeordnet. Auch die Polizei habe dafür keine Anhaltspunkte. Es handle sich bisher lediglich um eine Vermutung des Vaters. Weitere mögliche Fälle sind der Polizei nicht bekannt.

Das sagt der Präsident der Zeller Faschingsgesellschaft

Wie der Vater gegenüber unserer Redaktion erklärte, deute für ihn die kreisrunde Wunde und kreisrunde Schwellung am Unterschenkel seines Sohnes auf den Schuss einer Luftdruckwaffe hin, zumal dessen Jeans völlig intakt gewesen sei. Zudem habe der 17-Jährige, der gerade an einem Würstchenstand anstand, ein entsprechendes Geräusch hinter sich gehört, bevor er die Wunde bemerkte. Den Veranstaltern des Zeller Umzugs macht der Vater keinerlei Vorwürfe, er habe diese aber über seine Vermutung informiert. Norbert Bachmann, Präsident der Faschingsgesellschaft Zell ohne See, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: "Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, ist das natürlich ein No-Go, dem nachgegangen werden muss."

Auch die Aichacher Polizei wird dem Fall laut Bommler nachgehen und von sich aus Anzeige gegen unbekannt erstatten, da eine Straftat im Raum stehe. Der stellvertretende Inspektionsleiter deutete aber an, dass sich die Ermittlungen schwierig gestalten könnten, da auf Faschingsveranstaltungen viele Besucherinnen und Besucher mit Pistolenattrappen unterwegs seien.

