Gemeinderat vergibt Aufträge für Anschluss der Kläranlage

Der Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen wird noch in diesem Jahr an die Kläranlage in Pöttmes angeschlossen. Das hatte Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) kürzlich bei der Bürgerversammlung in Pöttmes angekündigt (wir berichteten). Nun vergab der Marktgemeinderat Aufträge im Gesamtwert von fast drei Millionen Euro, wie Ketz mitteilte. Die Gebrüder Wöhrl aus Schrobenhausen erstellen die baulichen Anlagen (2,6 Millionen), die Firma Kiffer aus Türkenfeld kümmert sich um die Maschinentechnik (150.000 Euro) und Elektrotechnik Kiefl erhielt den Auftrag für die Elektrotechnik (182.000 Euro). Die Gemeinde muss ein neues Pumpwerk bauen, um das Abwasser von Grimolzhausen nach Pöttmes zu pumpen. Die Leitungen waren bereits im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße mitverlegt worden. Nur noch ein kurzes Stück zur Kläranlage muss Ketz zufolge gebaut werden. Aus der bisherigen Kläranlage in Grimolzhausen soll ein Regenrückhaltebecken werden. Eine Generalüberholung wäre teurer gekommen als der Anschluss an Pöttmes, so Ketz. (nsi)