34-Jähriger verschanzt sich mit Küchenmesser in seinem Zimmer

Der Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Gröbenried befindet sich am Mittwoch in einem psychischen Ausnahmezustand. Es kommt zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein 34-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Gröbenried (Bergkirchen) hat sich am Donnerstag mit einem Küchenmesser in seinem Zimmer verschanzt. Das löste gegen 16.45 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus, der bis in die frühen Abendstunden dauerte.

Laut Polizei befand sich der 34-Jährige allein in dem Zimmer. Die Polizeiinspektion Dachau sicherte das Gebäude mit mehreren Streifen ab, um Gefahren für die weitere Bewohnerschaft der Unterkunft ausschließen zu können.

Die Polizei nimmt den Mann schließlich unverletzt in Gewahrsam

Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Mithilfe einer Verhandlungsgruppe und Spezialeinheiten konnte der 34-Jährige um 19.30 Uhr schließlich unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Es wurde die vorläufige Unterbringung in einer geschlossenen klinischen Einrichtung angeordnet.

Die Polizei prüft derzeit, ob es im Vorfeld durch den Mann zu Auseinandersetzungen mit anderen Bewohnern gekommen ist. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)