Junge Lehrerin dirigiert 2000-köpfigen Mitmach-Chor in der Olympiahalle

Wenn am Samstag, 27. Dezember, beim Chormusical Bethlehem 2000 Sängerinnen und Sänger aus München und der Region in der Olympiahalle auf der Bühne stehen werden, richten sich alle Blicke auf sie: Chorleiterin Julia Ebert aus Altomünster ist Teil des Dirigierenden-Trios, das bei der Show um 18 Uhr den Takt angibt.

Für die 29-Jährige ist es die erste Erfahrung mit so einem Großprojekt: Neben ihrer Arbeit als Lehrerin leitet sie laut einer Mitteilung seit zehn Jahren einen überkonfessionellen, inklusiven Chor, der zur evangelischen Friedenskirche Dachau gehört. „Ich habe erst einmal dankend abgelehnt“, sagt sie schmunzelnd. Aber dann hat sie die Herausforderung doch gereizt.

Wenn statt 30 plötzlich 2000 Sängerinnen und Sänger im Chor stehen, verlangt das auch allen davor Höchstleistungen ab. „Ich dirigiere viel größer als sonst und muss mich mit meinen Kollegen gut synchronisieren“, sagt Julia Ebert. Vor allem aber solle der Spaß im Vordergrund stehen: „Wir sind nicht nur für die Musik, sondern auch für die gute Laune und die richtige Energie zuständig.“

Die Weihnachtsbotschaft zwischen Feuertonne und Stacheldraht

Zu sehen ist die Weihnachtsbotschaft in einer besonderen Inszenierung: Zwischen Feuertonne und Stacheldraht entsteht Hoffnung. So begegnen verachtete Fremde Mitgefühl und Liebe, eine königliche Beraterin fasst den Mut, sich zu wehren, und einfache Hirten erfahren Stärke durch ihren Glauben.

Die Dirigentin ist überzeugt von dem Musical: „Die Musik und der Text sind so mitreißend, dass ich regelmäßig zwischen Gänsehaut, Glücksgefühl und Nachdenklichkeit schwanke.“ Nach der gefeierten Uraufführung im Dezember 2023 in Düsseldorf ist das Chormusical nun auf Tournee und macht auch in München Station. Noch können sich Chöre, Einzelpersonen und Familien aus der Region anmelden. Die Stücke sind der Mitteilung zufolge so angelegt, dass auch ungeübte Sängerinnen und Sänger Freude bei den Proben und der Aufführung haben.

Im Zusammenspiel mit bekannten Musicalstars und einer Live-Band erzählt der Mega-Chor eine Geschichte mit aktuellen Bezügen. (AZ)

Anmeldung und Tickets https://chormusicals.de/muenchen