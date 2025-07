DJK Stotzard muss auf Zuschuss für Rasenmäher warten

Die DJK Stotzard benötigt einen neuen Großflächenmäher. An den Anschaffungskosten wird sich die Marktgemeinde Aindling mit 50 Prozent beteiligen, jedoch maximal 16.000 Euro. Den entsprechenden Beschluss hatte der Gemeinderat vor zwei Monaten gefasst. In der Zwischenzeit beantragte Gemeinderat Josef Settele, den Zuschuss bereits im Juli zu überweisen. Darüber wurde in der Sitzung am Dienstag debattiert.

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler erinnerte daran, dass es sich um eine freiwillige Leistung der Marktgemeinde handle, die erst dann erbracht werden könne, wenn eine Rechnung eingereicht worden sei. Wie ferner zu hören war, ist das Geld für den Rasenmäher nicht im diesjährigen Haushalt vorgesehen.

Settele ging dagegen auf mehrere Positionen im Vermögenshaushalt ein, etwa die 59.000 Euro für die Funkmeldeempfänger und die 25.000 Euro für die Schutzkleidung, mit der die Feuerwehrleute ausgestattet werden sollen. Sein Fazit: „Da ist genügend Spielraum.“

Balleis: „Argumentation mit Feuerwehr ist schmutzig“

Sebastian Balleis konterte: „Die Argumentation mit der Feuerwehr finde ich schmutzig. Ich finde es respektlos gegenüber Leuten, die freiwillig Dienst tun.“ Für eine „sachliche Entscheidung“ plädierte Michael Balleis. Seiner Aussage zufolge werden die Funkmelder stark bezuschusst. Der neue Rasenmäher sei vor wenigen Tagen bestellt worden mit einer Lieferfrist von drei Monaten. Demnach könne man im letzten Quartal prüfen, ob eine Teilauszahlung vorgenommen werden soll, wenn die Daten vorliegen. Karl-Andreas Gamperl argumentierte ähnlich und verwies darauf, dass die Gemeinde im Jahr 2024 ein Steuerplus von 283.000 Euro verzeichnete.

Der Gemeinderat beschloss schließlich, dass die DJK auf den Zuschuss warten muss. Sie wird ähnlich behandelt wie der TSV Aindling, der die Arbeiten an der Heizung abgeschlossen hat und daher 2585 Euro an Unterstützung von der Gemeinde erhält.

Sträucher an der Dorfstraße: An der Einmündung des Ringwegs in die Dorfstraße in Gaulzhofen ragen Sträucher zu weit in die Straße hinein. Diese Anregung kam von Josef Settele. Er war zu Beginn der Sitzung mit seiner Forderung gescheitert, über die Sanierung der Friedhofsmauer in Hausen im öffentlichen Teil zu beraten.

„Bavaria ruft“: Nach wie vor sind Männer in der Kommunalpolitik deutlich in der Überzahl. Daher findet am morgigen Freitag im Rathaus in Aindling ab 15 Uhr eine Veranstaltung statt, die den Titel „Bavaria ruft“ und die Frauen im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft zum Mitmachen animieren will.

Ärger über Jugendliche: Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sprach ein Problem an, für das Jugendliche speziell im Generationenpark sorgten. Sie beklagte Schmutz und Zerstörungen: „Die haben keinen Respekt. Wir müssen an die Eltern ran.“