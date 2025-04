Anspruchsvolle Großübung: Wenn‘s im Seniorenheim brennt

Wie wichtig eine gut durchgeplante Übung für den Ernstfall sein kann, wurde am Montagabend den vielen Helferinnen und Helfern bei einer Großübung im Heim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) inAindling bewusst. Nur eine Nacht zuvor war ein solcher Einsatz Realität in einem Seniorenheim in Roding (Landkreis Cham). Dort hatten rund 300 Einsatzkräfte nach einem Zimmerbrand über 60 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit bringen müssen.

Josef Abt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großübung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis