Grüngut-Entsorgung wird in Schiltberg wieder möglich

Nachdem die Grüngut-Plus-Annahmestelle in Schiltberg in diesem Jahr zunächst ersatzlos gestrichen wurde, gibt es bald zumindest eine kleine Rückkehr. Der Gemeinderat beschloss in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause, dass zumindest Strauch- und Schnittgut zu festen Terminen und am gleichen Ort wieder abgegeben werden kann. Eine Sammelstelle wird es laut Bürgermeister Peter Kellerer aber nicht mehr geben.

Die ersten beiden Termine stehen mit Samstag, 11. Oktober, und ebenfalls am Samstag, 8. November, bereits fest. Geöffnet wird jeweils für drei Stunden. Zukünftig sollen die Bürgerinnen und Bürger durch den Aushang in der Gemeinde und die Bürgerapp über die nächsten Öffnungstage informiert werden. (hop)