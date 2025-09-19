Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Grüngut-Entsorgung wird in Schiltberg wieder möglich

Schiltberg

Grüngut-Entsorgung wird in Schiltberg wieder möglich

Die Grüngut-Plus-Sammelstelle in Schiltberg gibt es nicht mehr. In Zukunft ist es aber zu festen Terminen wieder möglich, Gartenabfälle abzugeben.
    • |
    • |
    • |
    Die Abgabe von Grüngut wird in Schiltberg zumindest teilweise wieder möglich.
    Die Abgabe von Grüngut wird in Schiltberg zumindest teilweise wieder möglich. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Nachdem die Grüngut-Plus-Annahmestelle in Schiltberg in diesem Jahr zunächst ersatzlos gestrichen wurde, gibt es bald zumindest eine kleine Rückkehr. Der Gemeinderat beschloss in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause, dass zumindest Strauch- und Schnittgut zu festen Terminen und am gleichen Ort wieder abgegeben werden kann. Eine Sammelstelle wird es laut Bürgermeister Peter Kellerer aber nicht mehr geben.

    Die ersten beiden Termine stehen mit Samstag, 11. Oktober, und ebenfalls am Samstag, 8. November, bereits fest. Geöffnet wird jeweils für drei Stunden. Zukünftig sollen die Bürgerinnen und Bürger durch den Aushang in der Gemeinde und die Bürgerapp über die nächsten Öffnungstage informiert werden. (hop)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden