Grundschule ist aktiv im Naturschutz

An der Grundschule Ecknach (Aichach) gehören Natur- und Artenschutz fest zum Unterrichtsprogramm. So nimmt die Schule regelmäßig an der Stunde der Garten- und Wintervögel teil, um so das Bewusstsein für die heimische Tier- und Pflanzenwelt bei den Kindern zu fördern. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) als Partner in der Umweltbildung hat dieses, wie er es bezeichnet, „herausragende Engagement“ nun ausgezeichnet. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Schulleiterin Barbara Hierdeis für ihre Schule die Plakette „Partner im Naturschutz“. Annette Wagner (links) dankte dem Schulteam und den eifrigen Schülerinnen und Schülern für die gute Zusammenarbeit. Damit ist die Grundschule Ecknach eine von insgesamt neun Grundschulen im Landkreis, die sich diese Auszeichnung bisher verdient haben. (Foto: Gerhard Wagner)